Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser, ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, tarihi eser niteliği taşıyan 3 kase, hayvan figürlü taş parçası, bakır mumluk, kırık pipo, bakır fincan, 14 sikke, yüzük, kemer tokasına benzeyen demir parçası ve çekiç görünümlü demir parçası ile 2 el dedektörü ele geçirdi.
Tarihi eserlere el koyulurken, şüphelinin sorgusu devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-05 11:26:38
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