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Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser bulundu

DHA

Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser bulundu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser, ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, tarihi eser niteliği taşıyan 3 kase, hayvan figürlü taş parçası, bakır mumluk, kırık pipo, bakır fincan, 14 sikke, yüzük, kemer tokasına benzeyen demir parçası ve çekiç görünümlü demir parçası ile 2 el dedektörü ele geçirdi.
Tarihi eserlere el koyulurken, şüphelinin sorgusu devam ediyor.   
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-05 11:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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