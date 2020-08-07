Hazine arazisine kaçak kenevir ekti

Malatya’da, Hazine arazisine kaçak olarak ekilmiş 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi’de Jandarmanın yaptığı çalışmada, Hazine arazisine kaçak olarak ekilmiş 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Uyuşturucu yapımında kullanılan hint kenevirleri imha edilecek.

Jandarmanın olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü aktarıldı.

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