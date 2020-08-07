Malatya'da 11 bin kök kenevir ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 11 bin kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Battalgazi ilçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-07 15:09:07



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