Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine şifa oluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından kullanılmayan ihtiyaç fazlası ilaçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi insanların ilaç almalarını kolaylaştırıyor. Malatyalılardan toplanan ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak birçok faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Sağlık ve Sosyal İşler Dairesinin insanlara dokunan merhamet eli olduğunu belirten Katipoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz sosyal çalışmalarıyla insanların gönüllere giriyor, şefkat eli uzatıyor. ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ projemiz ile vatandaşlarımız tarafından kullanılmayan ilaçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası ilaçları Büyükşehir Belediyemiz tarafından Esenlik Marketler ile Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan ilaç toplama kutularına bırakmak suretiyle projemize destek olabilirler. Buralarda toplanan ilaçlar eczanemizde görevli eczacılarımız tarafından gerekli ayrıştırmalar yapıldıktan sonra kullanıma uygun olan ilaçlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza reçete karşılığında veriyoruz. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var, evlerinde ihtiyaç fazlası olan ilaçları muhakkak bizlere ulaştırsınlar. Ayrıca toplanan ilaçların bir kısmını savaş mağduru insanlara ulaştırılmasını sağlıyoruz” dedi.



“Kullanıma uygun olmayan ilaçlar imha ediliyor”

Kullanımı uygun olmayan ilaçların imha edildiğini belirten Katipoğlu, “Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak toplamış olduğumuz ilaçların, tarihi geçmiş olanları, ambalajı açılmış ve uygun koşullarda saklanmayan ilaçlar tıbbi atık olarak imha edilmek üzere MESTON Şirketine makbuz karşılığında teslim ederek, doğaya vereceği zararında önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

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