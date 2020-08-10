Taşhoron Kilisesi’nde restorasyonun yüzde 30'u tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Taşhoron Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir, restorasyonun yüzde 30’unu tamamlarken, çalışmaların bir yıl içerisinde bitirilmesi amaçlanıyor.

Kontrolör Mühendisi Mehmet Çetin, Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Restorasyon çalışmalarının Mayıs ayı içinde başladığını belirten Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da tarihi eserlerin evrensel değerlere dönüşmesi noktasında titiz davrandığını ve yapılan çalışmaları sık sık yerinde incelediğini söyledi.



Aslına uygun projelendirildi

Taşhoron Kilisesi’nin 1893 yılında yapıldığını hatırlatan Çetin, “Günümüze kadar gelen Taşhoron Kilisesi’nin zamanın getirdiği yıpranmışlığı restorasyon çalışmalarımızla ortadan kaldırıyoruz. Restorasyon işini aslına uygun olarak projelendirdik. Kilisede her hangi bir plan değişikliği yok. Restorasyonun en önemli kısmını yapılmakta olan işçilik oluşturuyor. Bu nedenle çok dikkatli çalışıyoruz. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede çalışmalarımızın yüzde 30’unu tamamladık. Genel itibariyle bir yıl içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan zemin uygulamasını tamamladık. Kubbe imalatı, hafriyat ve iç yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların son etabını ise çevre düzenleme çalışmaları oluşturuyor. Bu çalışmalarımız da tamamlandığında tarihi ve kültürel bir miras daha ayağa kalkmış olacak. Bu mirasın ayağa kaldırılmasında, tarihi ve kültürel değerlere büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın büyük emekleri var. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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