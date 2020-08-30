Evdeki yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, Döndü Uğurlu Ay´ın (72) evinde yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Ay, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçbağı Mahallesi'ndeki evde çıktı. Abdullah Zaimoğlu Caddesi´nde bulunan Döndü Uğurlu Ay'a ait evden, bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Evin mutfak kısmında başlayan yangını görenler, itfaiye haber verdi. Evde yalnız yaşayan Döndü Uğurlu Ay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumanların arasında kalarak etkilenen Ay, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın, çevredeki komşuların yardımı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Tedaviye alınan Döndü Uğurlu Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-30 18:40:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.