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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan Muharrem ayının önemine vurgu yaptı

İHA

Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Aşure programı düzenlendi.

Gürkan Muharrem ayının önemine vurgu yaptı

Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Aşure programı düzenlendi.
İstasyon Virajındaki Kerpiç Konaklar içerisinde yer alan Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin düzenlediği Aşure programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Hafize Gürkan, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri katıldı.

“Önemli olaylar Muharrem ayında vuku bulmuştur”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Muharrem ayı Cenabı Allah’ın ayıdır. Muharrem ayı insanlığın ayıdır. Muharrem ayında Cenabı Allah 10 Peygamberimize 10 önemli olay vermiştir. Hz. Adem’in (as) Hz. Hava anamızla buluşması, Hz. İsa’nın (as) göğe çekilmesi, Hz. Yunus’un (as) balığın karnından çıkıp tekrar yeryüzüne gelmesi, Hz. Nuh’un (as) gemisinin tekrar kara ile buluşması gibi önemli olaylar Muharrem ayında vuku bulmuştur.
Peygamber Efendimizin ciğer paresi Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olduğu aydır. Muharrem ayı insanlık açısından ve İslam ümmeti açısından önemli bir aydır. İslam ümmeti ve insanlık tarihi açısında önemli olayların vuku bulduğu bir aydır. Bizlerde Muharrem ayı münasebetiyle özellikle Kadın Kooperatifimizin yapmış olduğu bu aşure etkinliğinden dolayı bütün kadınlarımızı tebrik ediyoruz. Kadın Kooperatifimizde, yöresel ürünlerin temini ve satışı noktasında, ekilme sürecinden buraya gelmesi ve vatandaşın mutfağına giriş aşamasındaki bütün süreci takip eden kooperatifimizin bütün üyelerini tebrik ediyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm milletimizin, hemşerilerimin, âlemi İslam’ın ve insanlığın Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayının memleketimize ve milletimize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Lütfen kurallara uyalım”
Korona virüs salgınından dolayı aşure etkinliğini çok kısa ve sınırlı tuttuklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Bu son süreçte pandemi hadisesinin hem dünyayı hem de ülkemizi etkilemesi, şehrimizi etkilemesinden dolayı bütün hemşerilerimizin maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmalarını bütün hemşerilerimizden rica ediyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman hem kendi sağlığımız açısından hem aile sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından görevimizi ifa etmiş oluruz. Bütün hemşerilerimizin bu kurallara titizlikle uymalarını ve riayet etmelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkıda bulunacaktır”
Vali Aydın Baruş da, Muharrem ayının önemine temas ederek, “Dinimizce kutsal olan bu güzel ayda aynı zamanda milletimizin yüzyıllardır geleneksel hale getirdiği aşure yapımı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Muharrem ayı Kerbela hadisesinin yaşandığı ay, Hz. Hüseyin Efendimiz ve 72 arkadaşının sahabeden insanların şehit edildiği bir ay, dolayısıyla bizim içinde hem onları anmak hem de onların hatırasını yaşatmak ve birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için aşure etkinliği de bu kardeşliğin pekişmesine katkıda bulunacaktır. Malatya Kadın Kooperatifim burada güzel bir merkez kurdu. Burada el emekleri ile kadınlarımızın yapmış oldukları ürünlerin satışını gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan aşure, Vali Baruş ve Başkan Gürkan tarafından katılımcılara ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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