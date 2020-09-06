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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başlıyor

İHA

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başlıyor

Yeni Malatyaspor’da ligin 1.haftasında deplasmanda oynanacak Karagümrük karşılaşmasının hazırlıkları yarın başlayacak.
17 Ağustos’ta başladığı Bolu Abant kampını 4 Eylül'de noktalayarak 3 günlük izne ayrılan sarısiyahlı futbolcular yarın Malatya'da toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak. Transferde şimdiye kadar kadrosuna 6 yeni ismi dahil eden Yeni Malatyaspor, defans Murat Akça, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, sağ bek Zeki Yavru, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, forvete ise Benjamin Tetteh'i transfer ederek taraftarına büyük mutluluk yaşattı.
Yeni Malatyaspor, yarın başlayacağı Malatya'daki hazırlıklarının ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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