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Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir-teslim töreni Yeni Müdür Kanbay göreve başladı

İHA

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir-teslim töreni Yeni Müdür Kanbay göreve başladı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Battal Kanbay, görevi Ali Tatlı’dan devralarak mesaiye başladı.
Malatya İl Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Ankara’ya atanan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, görevi İstanbul’dan Malatya’ya atanan Battal Kanbay’a devretti.
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Öncelikle doğduğum, büyüdüğüm Şehre, 6 yıl gibi uzun bir süre soluksuz emek veren, büyük katkıda bulunan ve birçok kazanım elde edilmesini sağlayan Ali beye; bir Malatyalı olarak şahsım ve Eğitim camiası adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Malatya’da eğitimde elde edilen başarıları bir Malatyalı olarak her zaman takip ettiğini belirten Kanbay, "Belirtmeliyim ki çalışmaların, vizyoner bir anlayışla, bilimsel bir altyapıya dayanan bir fizibilitenin ve planlamanın ürünü olduğu görülmektedir. Bundan sonraki süreçte amacımız bayrağı devraldığımız yerde, elde edilen başarıların, kazanımların üzerine 2023 vizyon belgesinde belirlenen hedefler doğrultusunda yenilerini eklemek. İlimizin strateji belgesinde gayet net ve somut bir şekilde belirlenen zayıf yönleri biran önce güçlendirmektir. Yani kısacası aynı tempo heyecan ve şevkle bayrağı devredeceğimiz güne kadar olabildiğince ileri taşımaktır” ifadelerine yer verdi.
Eğitim işinin zor olduğunu belirten Kanbay, “Yerel anlamda yaklaşık 180.000 öğrenciyi en iyi şekilde geleceğine taşımak, taşıyacak eğitim neferlerinin yüküne ortak olmak, takdir buyurursunuz ki kolay olmasa gerek, Ama Eğitimin gönül işi olduğunu da biliyoruz. Şiarımız gönüllere dokunmaktır. Bu süreçte bütün paydaşlarımızın desteğine, katkısına, duasına ihtiyacımız var tek isteğimiz lütfen bunları bizden esirgemeyin. Allah muvaffak etsin" dedi.
Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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