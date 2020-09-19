İHA ve TGRT Haber’e ‘yılın en iyisi’ ödülü

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nde yılın en iyi haber ajansı İhlas Haber Ajansı, yılın en iyi haber kanalı da TGRT Haber seçildi.

Malatya’da birçok ünlü oyuncu ve konuğun katıldığı ‘Altın Kayısı Ödülleri’, Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçici kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Suel Pala ve Özkan İnanç’ın sunuculuğunu yaptığı gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırmızı Türk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya, Anadolu’nun gözde kenti, destan şehri Malatya’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından geçilen ödül töreninde ‘Yaşamımıza Değer Katanlar’ bölümünde Altın Kayısı onur ödülü Yazar Hayati İnanç’a verildi. Ödül töreninde Yılın En İyi Haber Kanalı olarak seçilen TGRT Haber’in ödülünü Program ve Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç aldı. İnanç yaptığı konuşmada, “Birbirimize mesafeli olduğumuz bu sıkıntılı günlerde böylesine samimi ve güzel insanları bir araya getirdiği için Cengizhan Kaya’ya çok teşekkür ediyorum. 7/24 izleyiciye en hızlı en dinamik şekilde haber vermek için canla başla çalışan TGRT Haber çalışanları adına bu ödülü alıyorum” dedi.

Birçok ünlü ismin ödüllendirildiği gecede Yılın En İyi Haber Ajansı ödülüne de İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü Malatya Muhabiri Cahit Özçelik, Cengizhan Kaya’nın elinden aldı.

Geceye konukların yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kızılay Denetleme Kurulu üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Umut Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Fatih Kerimoğlu ile davetliler katıldı.

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