Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti

İHA

Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
Milletvekili Kahtalı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana partimize güç katacak ve koşturacak hanım kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek, il başkanımızın rehberliğinde milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek istiyoruz” dedi.
AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı’da, Pelitoğlu’nun uzun süredir parti teşkilatında önemli hizmetlerinin de bulunduğunu belirterek, “Kadın kolları bizim teşkilatlarımızın omurgasıdır. Partimizin hedeflerini rahatlıkla hanım kardeşlerimize anlatan kadın kollarımız bizim için önemli. Kadın Kolları teşkilatlarının partimize büyük emeği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın kolları teşkilatlarına da ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Birlikte tüm teşkilat olarak Malatya’mıza, ülkemize en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması
YEREL HABERLER Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması
Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü
YEREL HABERLER Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü
Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret Başkan Güder’den gönül belediyeciliği vurgusu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezine ...
3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel ...
İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı
Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı
Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu’nu mutlu ediyor
YEREL HABERLER Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu’nu ...
Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik ...
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle ...
Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için ...
Otobüsle esrar sevkiyatına geçiş yok
YEREL HABERLER Otobüsle esrar sevkiyatına geçiş yok
MGC Başkanı Güner'dan "alım fiyatı" çağrısı
YEREL HABERLER MGC Başkanı Güner'dan "alım fiyatı" çağrısı
Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı
YEREL HABERLER Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı
Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
YEREL HABERLER Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
Malatyalı sporcu kuzenler başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcu kuzenler başarılı döndü
Korona çağrı merkezi oluşturuldu
YEREL HABERLER Korona çağrı merkezi oluşturuldu
Malatya’da başlatıldı, diğer hastanelere örnek oldu Temassız asansöre tam not
YEREL HABERLER Malatya’da başlatıldı, diğer hastanelere örnek ...
Sadıkoğlu: “Üreticimizin emeği ve alın teri için önemli bir gelişme”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “Üreticimizin emeği ve alın teri için ...
Malatya'da ilk "Okulum Temiz" Belgesi" TED Kolejine verildi
YEREL HABERLER Malatya'da ilk "Okulum Temiz" Belgesi" TED Kolejine ...
Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı
TMO ilk kayısı alımını yaptı
YEREL HABERLER TMO ilk kayısı alımını yaptı
Başkan Güder’den öğrencilere ikram ve hediye
YEREL HABERLER Başkan Güder’den öğrencilere ikram ve hediye
Başkan Gürkan, Hamido’nun anısına sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Hamido’nun anısına sahip çıktı
Malatya’da bisikletli denetim
YEREL HABERLER Malatya’da bisikletli denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X