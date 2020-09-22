Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilen Özlem Pelitloğlu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Milletvekili Kahtalı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana partimize güç katacak ve koşturacak hanım kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek, il başkanımızın rehberliğinde milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek istiyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı’da, Pelitoğlu’nun uzun süredir parti teşkilatında önemli hizmetlerinin de bulunduğunu belirterek, “Kadın kolları bizim teşkilatlarımızın omurgasıdır. Partimizin hedeflerini rahatlıkla hanım kardeşlerimize anlatan kadın kollarımız bizim için önemli. Kadın Kolları teşkilatlarının partimize büyük emeği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın kolları teşkilatlarına da ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Birlikte tüm teşkilat olarak Malatya’mıza, ülkemize en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.