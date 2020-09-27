MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından “Covid19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu epanel düzenleniyor.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak, Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanı Prof. Dr. Tomris Özben ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz katılacak. “Covid19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu epanel MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak ve üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Panelde Covid19 pandemisine yönelik aşı çalışmaları konusundaki güncel çalışmalar uluslararası laboratuvar tıbbı açısından değerlendirilecek.

Özben İtalya’dan katılacak

Prof. Dr. Tomris Özben epanele İtalya’dan katılacak. Uzun yıllar Akdeniz Üniversitesinde çalışan Prof. Dr. Tomris Özben İtalya ve Zimbabwe Üniversitelerinde Doktora programlarında görev yapıyor.

Türkiye’nin biyokimya alanında giderek artan bilgi birikiminin evrenselleşmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmaların uluslararası platformlarda temsil edilmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tomris Özben halen Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanlığı görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Özben, Balkan Klinik Laboratuvarlar Federasyonu (BCLF) Başkanlığı, Dünya Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (IFCC), Kongre ve Konferans Komite Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Prof. Dr. Tomris Özben’in Covid19 ve belirteçlerle ilgili yayınları da bulunuyor.

Bu arada, panele konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz’ün de Covid19 pandemi süreci ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunuyor.

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