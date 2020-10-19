Bölge Tenis turnuvası çekişmeli geçti

Malatya’da, Türkiye Tenis Federasyonunun ulusal faaliyet programında yer alan Bölge Tenis Turnuvası 4 gün süren müsabakalar sonunda tamamlandı.

Turnuvaya Adıyaman, Ağrı, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve Siirt illerinden toplam 41 sporcu katıldı. Final müsabakalarına Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Final müsabakaları öncesinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Sizleri ilimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük bir emek ve özveri vererek buralara kadar geldiniz. Gönül isterdi ki bu pandemi hiç yaşanmasa ve katılım daha üst düzeyde olsaydı. Fakat İnanıyorum ki o güzel günler de gelecektir. Sporun kardeşlik olduğunu unutmayalım müsabakaların fairplaye uygun geçmesini temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi.

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