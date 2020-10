Malatya'daki bazı marketlerde Fransız ürünleri satılmayacak Başkan Gürkan Fransa ürünlerine boykot çağırısına destek verdi Gürkan: “Esenlik marketlerde Fransa ürünleri satılmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa’da son dönemde artan İslam karşıtlığı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması sonrasında Fransız ürünlerine boykot çağrısının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir iştiraklerinden olan Esenlik Marketlerinde Fransa ürünlerinin raflardan kaldırılacağını ve satışının yapılmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ile ilgili sarf ettiği cümleler sonrasında Mevlidi Nebi haftası açılışında ‘Fransa ürünleri almayın’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısının ardından Esenlik Marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı. Fransa mallarının Esenlik Market raflarından bundan böyle olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletçe bu tepkinin her platformda ve ortamda verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa’da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin hakaret içerikli paylaşımlarını nefretle kınadığını belirten Gürkan, “Bizim tarihimiz ve tarihi sayfalarımız şanla, şerefle dolu. Tarihimiz, mazlum milletlere sahip çıkmak, zorda kalanlara yardım etmek ve onların yanında olmakla geçmiştir. Fransuva’ya yazılan Kanuni Sultan Süleyman’ın mektubu ve o mektupta Fransa’nın kurtuluşuna, diğer zulümlere engel olan bir Kanuni Sultan Süleyman. Ecdadımızın bu şekilde tarihi sayfalarda çok güzel örnekleri vardır. Bugün ne acıdır ki Macron denilen ama esasında micro olan ve micro bir yapısı olan, küçük olan Macron, ülkemizle, ülkemizin Cumhurbaşkanı ile uğraşan biridir. Charlie Hebdo denilen bir dergide de Peygamberimizle ilgili, ülkemizle ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili aşağılayıcı ifadeler kullanmalarını burada telin ediyorum. Bu konuda Fransız mallarının da bundan böyle Esenlik Marketlerimizde satılmayacağını ve raflara konulmayacağını ifade etmek istiyorum. Ne zamanki bunlar kendilerine gelir, düzelir ondan sonraki sürece kadar bizlerde milletçe bu tepkimizi her platformda, her ortamda ifade edeceğimizi belirtmek istiyorum. Charlie Hebdo dergisinin yapmış olduğu karikatürleri telin ediyorum. Cumhurbaşkanımızla ilgili Macron’un sözlerini nefretle kınadığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

