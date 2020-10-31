Dedelerinden kalan eşyaları müze kurdular

Malatya’nın Arguvan ilçesinde mahalle sakinleri dedelerinden kalan ve fazla kullanmadıkları eşyaları gelecek kuşaklara aktarmak için müze oluşturdu. Müzeyi sık sık gezerek nostaljik bir yolculuk yapan mahalleli, müzenin gelecek nesille geçmiş arasındaki köprü olmasını istiyor.

Arguvan ilçesine bağlı Yamaç ve Yazıbaşı Mahalleleri sakinleri, eskiden kalma ve fazla kullanılmayan ev eşyalarından Şevket Uzun Kültür Evi oluşturdu. Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı İsak Sarı, eskiden kullanılan ancak şimdiki neslin kullanmadığı ev eşyalarını bir müzede buluşturduklarını söyledi. Yamaç Mahallesi Muhtarı Haci Tulunay ise yaptığı açıklamada, kurulan müze sayesinde eski eşyaları geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Tolunay, “Burada yaşayan vatandaşlar kendi imkânlarıyla eski eşya merakıyla topladıkları malzemelerden müze kurdular. Atalarından kalan ve yıllar önce kullanılan tekerlekleri, sandıklar, oraklar, çeşitli heybeler bunların başında geliyor. Tencere ve tabaklar, eski kıyafetler, çoban gereçleri, kadın ve erkeklere özgü yöresel kıyafetler, gaz lambaları ve oturma sedirleri var. Kağnı, kara saban, tırmık, at arabaları, saban ve harman makineleri gibi tarım aletlerini tarımsal aletleri burada sergiliyorlar. Birçok eski mutfak aletini müzemize kazandırdık. Atalarımız zor şartlarda tarım ve hayvancılık yapmışlar. Bunları gelecek nesillere aktararak görmelerini sağladık" diye konuştu. Bu arada, Arguvan İlçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş da, köyde oluşturulan müzeyi gezdi. Dolaş, yaptığı konuşmada, "Güzel yapılmış. Böyle tarihi geçmişi canlandırmak güzel. Geçmişle günümüz buluşturulmuş burada. Geçmişle günümüzü buluştururken milli hassasiyetlerimize dikkat edilmiş. Bu eserlerin manevi değerleri bir şekilde gençlerimize, yeni nesillere örnek olacak diye düşünüyorum. Geçmişte kullanılmış eşyaların sergilenmesi, yeni neslin geçmişteki insanların neleri kullandıklarını görmeleri, geçmişle gelecek arasında bağ kurma bakımından önemlidir. Bu müze sayesinde eskiden ülkenin hangi zor şartlar altında var olduğunu anlatıyor. Bize emanet edilen bu vatan bizler için çok büyük bir emanettir. Bu vatanı korumak, yaşatmak, ileriye taşımak bizim en önemli görevimizdir” dedi.

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