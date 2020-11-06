Malatya’da 20 kişiye covid-19 cezası

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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 kişiye kurallara uymama cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri tarafından son 24 saatte Covid19 tedbirleri denetimleri devam etti.

İl merkezinde yapılan çalışmalarda, covid19 tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, 19 şahsa maske takmamaktan ve 1 şahsa karantina ihlali yapmaktan ceza kesildi.

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