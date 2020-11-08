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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıhan'da yol sorunları çözülüyor

İHA

Yazıhan'da yol sorunları çözülüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesi genelinde başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında 200 km yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.
Yazıhan’a yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’a, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer eşlik etti.
Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Durucasu Mahalle Muhtarı Yılmaz Özcan, “Büyükşehir Belediyesi Başkanıma, İlçe Belediye Başkanımıza burada sonsuz teşekkür ediyorum. Durucasu Mahallesi bugüne kadar böyle bir hizmet görmedi. Sadece Durucasu değil Yazıhan geneli böyle bir hizmet görmedi. Yaklaşık 23 aydır çalışmalar yapılıyor, bizim de yolarımız yapıldı çalışmalar şuan itibariyle devam ediyor. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanına ve İlçe Belediyesi Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Yazıhan’daki yol çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüze bir hedef koydu. 2 yıl içinde asfaltsız yol kalmayacak dedi. Bu hedef doğrultusunda Yazıhan’da çok güzel ve önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Herkesle uyum içerisinde dengeli bir şekilde hizmet getirdik. Yaklaşık 200 km yol çalışmasını tamamladık. Çalışmalarımız birçok noktada daha devam ediyor. Tarım İlçemiz olan Yazıhan’da ciddi hizmetler yaptık Yazıhan’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yazıhan İlçesine yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür eden Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk; “Daire Başkanımızın ifade ettiği gibi 3 aydan beri çalışma yapıyoruz, şuanda Yazıhan’ımızda 4 şantiyemiz var. Gerek yama çalışması, serim ve aynı zamanda 2. kat çalışmaları ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Gerçekten çok güzel çalışmalar oluyor, ben özellikle Büyükşehir Belediyesi Başkanıma, Yol ve Alt yapı Dairesi Başkanına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Tabi burası tarım bölgesi, hakikaten ovada çok büyük tahribatlar var. Yazıhan rakım olarak düşük bir rakımda mevsimsel olarak her zaman çalışılır. Pancar taşımaları var, yem bitkileri taşımaları var, çok tonajlı araçlar geçiyor onların çalışmaları neticesinde diğer yolların da çalışmalarını yapacağız. 200 km yol yapım çalışmaları yapıldı.
İnşallah 2020 yılında yapılan çalışmaları 2021 yılında da devam ettirirsek yolla ilgili sorunumuz kalmayacak ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen hizmetler sonunda Yazıhan’da yol sorununun kalmayacağını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın hedefleri doğrultusunda Yazıhan ilçemizdeki çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. Yazıhan Belediye Başkanımız, Yol ve Alt Yapı Dairesi Başkanımız, Ulaşım Hizmetleri Dairesi başkanlarımızla birlikte Yazıhan da yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Durucasu Mahallemizde asfalt serim çalışmalarının haricinde ekiplerimiz yollarda iyileştirme çalışmaları da yapıyor. Önümüzdeki yıl asfalt sezonu ile birlikte çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Yazıhan İlçe Başkanımızın da dediği gibi yaklaşık 200 km civarında asfaltlama çalışmaları yaptık. Önümüzde ki sene Sayın Başkanımız Yazıhan’da hiçbir grup yolumuzun asfaltsız kalmayacağının talimatını verdi, bizde bu anlamda bütün hazırlıklarımızı yaptık. 2021 yılında Yazıhan’da hiçbir yol problemi kalmayacak. Bu çalışmalarımızın İlçe halkımıza, mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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