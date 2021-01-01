Arguvan sis altında

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde etkili olan sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında pandemi nedeniyle cuma akşamı saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Arguvan’da sokak ve caddeler boş kaldı. İlçede etkili olan sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

İlçede günlerdir soğuk hava etkisini sürerken, ilçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ve caddelerin boş olmasından güzel görüntüler de ortaya çıktı.

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