Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Doğanşehir'in Çavuşlu Mahallesi'nde yaşayan 9 kişide, koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-12 13:35:36



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