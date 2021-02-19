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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da hizmet destanı yazılıyor

İHA

Malatya'da hizmet destanı yazılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katılarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Gürkan, “Biz de AK Parti neferleri olarak hizmet destanları yazmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Malatya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yaptığı selamlama konuşmasında, “Konuşmama geçen hafta içerisinde Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından katledilen vatan evlatlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diyerek başlamak istiyorum. AK Partimizin kurulduğu günden bu yana şanla, şerefle ve sarsılmaz bir imanla ülkemize her alanda hizmet veren, alın teri döken, her koşulda tereddüt etmeden gayret gösteren başta Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere AK Partimizin bütün neferlerine ve hassaten Malatya İl Teşkilatımızda emeği geçen her bir dava arkadaşımıza sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir ailenin ferdi olmaktan gurur duyduğumu da ifade etmek isterim. Değerli dava arkadaşlarım, bizler AK Parti Malatya teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımızın göstermiş olduğu 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı canla, başla sürdürüyoruz. Kadın olmanın vermiş olduğu bilinçle, bir yandan annelik vazifemizi yerine getirirken, bir yanda toplumun temel taşı olan aile mefhumunu ayakta tutup yüceltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bunların yanında ise siyasetin öznesi olarak ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık tutuyoruz. Bu hak davamızı halka hizmet noktasında durmadan usanmadan ve ekip ruhuyla daha ileriye götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Destanları yazmaya hep birlikte devam edeceğiz”
AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinin Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Bugün yapılan kongre Han’ların Han’larının kongresidir. Kara Kuvvetlerinin Komutanı ve kurucusu Oğuz Kağan’a, Bizim Han’ımız sensin derler. Oğuz Kağan’da derki: Benim Hanımım da bu Yelin Kızı. Bu vesileyle Han’ların Han’larının kongresinin Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz Malatya’yı tarif ederken, İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehri olarak tarif ediyoruz. Bu şehirde yaşamak bir vebaldir aynı zamanda bir vecahattir.
Görevimizi idrakinde yerine getirirsek o zaman şerefe nail oluruz. Ama görevimizi layıkıyla yerine getirmezsek bu vebalin içerisinde ezilir yok oluruz. Bu şehrin geçmişinde atalarımız medeniyet destanları yazdı. Bu şehrin geçmişinde Danişmend Gaziler, Battalgaziler, Hasan Gaziler, üçler, beşler, yediler kahramanlık destanları yazdılar. Yine bu şehrin geçmişinde Mevlanalar, Sadreddin Koneviler, İbni Arabiler, Abdulvahap Gaziler ve Niyazi Mısriler ilim irfan destanları yazdılar. Bizde AK Parti neferleri olarak hizmet destanları yazmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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