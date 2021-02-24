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Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı” Başkan Gürkan, Tarım Platformu İstişare Toplantısı’na katıldı

İHA

Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı” Başkan Gürkan, Tarım Platformu İstişare Toplantısı’na katıldı

Tarım Platformu İstişare toplantısına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı” dedi.
Tarım Platformu İstişare Toplantısı, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik binasında gerçekleştirildi. Tarım Platformu istişare toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ile diğer ilgililer katıldı.
Tarım Platformu İstişare toplantısı açılış konuşmasını yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Covid19 salgınından dolayı gıda, su ve üretim konularındaki öneme değinerek, “Sayın Belediye Başkanım sağ olsun Tarım Platformu toplantısına katılarak bizi onure etti. Platform üyesi arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını genel anlamda istişare etmek amacıyla bir araya geldik. Tarım ve hayvancılığın biliyorsunuz bugünlerde Covid19 pandemi süreciyle birlikte suyun ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu nedenle gıda ve suya sahip çıkmamız lazım. Üretime destek olmamız lazım, kırsaldaki insanları desteklememiz lazım. Bu anlamada da Belediye Başkanımız her zaman yetiştiricimizin ve üreticimizin yanında olmuştur. Kapısı bizlere her daim açık olmuştur. Platform adına kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Son süreçte toprağın önemi bir kez daha ortaya çıktı”
Tarımı, çiftçilik ve hayvancılığın önemini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hükümetin bu konudaki çalışmalarını aktardı. Başkan Gürkan, “Tarım Platformu’ndaki arkadaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hakikaten bu son süreç içerisinde tarımın, hayvancılığın, çiftçiliğin ve toprağın ne kadar önemli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özellikle köyden şehre olan akınlar, köylerin boş bırakılması, ekilebilir arazilerin ekilebilmesi için hayvancılık meralarının boş olması hem ülke ekonomisi açısından hem de sağlıklı bir toplum oluşması açısından olumsuz bir gelişme süreci içerisindeydik. Gerek hükümetimizin almış olduğu teşvik ve destekler olsun gerek yerelde biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda yapılan çalışmalar ve diğer FKA VE TKD Kurumları ve Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla tarım ve hayvancılığı belirli bir noktaya getirme çabası içerisindeyiz. Özellikle Sivil Toplum Örgütleri ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği siz değerli tarım platformu üyelerini yakinen takip ediyorum. Özellikle Malatya’da tarımın, hayvancılığın ve çiftçiliğin yetiştirilmesi noktasında büyük çaba içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Köylerde çiftçilerimizin ürünlerinin değerinde değerlendirilmesi noktasında ve vatandaşlarımıza organik anlamda ürünlerin verilmesi noktasında bir taraftan kadın kooperatif çalışmaları ve diğer yandan da sizlerin o ürünleri yetiştirilmesi noktasında yapılan çalışmalar hakikaten takdire şayandır. Geçen yıl bin kilometrenin üzerinde sulama borusu dağıtıldı. Bir ilçemize 300 bin metre sulama borusu verildi. Özellikle vatandaşlarımızın ve köylülerimizin bulundukları arazilerde yerleşik kalmaları şehre göç ederek, perişan olmak yerine burada üretici konumuna gelip ürettiği doğal ürünleri piyasada pazarlanması noktasında ve halkımızın da doğal ürünlerle beslenmesi noktasında bu çalışmaları gerek hükümetimiz gerek yerelde bizler gerek Sivil Toplum Kuruluşları olarak yoğun bir çalışma içerisinde bunları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarınızı taktirle karşılıyorum. Son süreçte tarımın, hayvancılığın ve çiftçiliğin gerilemesi sürecinden dolayı bizlerde yoğun bir çalışma içerisine girmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Birlik olursak hizmet destanlarını hep birlikte yazacağız”
Başkan Gürkan, belediye olarak yaptıkları hizmet ve projelerden de bahsederek, birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Gürkan, “Dünyada bir numaralı lisanlı depoculuğun yapımını gerçekleştirdik. Bu, Avrupa Birliği’nden temin edilen Euro bazlı hibe kredisiyle gerçekleştiriliyor. Netice itibariyle bu şehrin bütün dinamiklerinin hayata geçirilmesi, aktif hale geçirilmesi hepimizin toplu halde birlik ve beraberlik içerisinde çalışması ile mümkündür. Bizler belediye olarak sadece tarım anlamında ve kooperatifçilik anlamında tarım ürünlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi noktasında çaba sarf etmiyoruz. Hizmet anlamında da hakikaten Malatya büyük bir hamle içerisinde. Şehri geliştirme ve dönüştürme noktasında birlik olursak hizmet destanlarını hep birlikte yazacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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