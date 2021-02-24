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Şehit Semih Özbey'in adı kütüphanede yaşatılacak Malatya’dan Şehit Semih Özbey’e vefa

İHA

Şehit Semih Özbey'in adı kütüphanede yaşatılacak Malatya’dan Şehit Semih Özbey’e vefa

Gara'da hain saldırı sonucu terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in ismi, memleketinde yapılan kütüphaneye verildi.
Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde rehin tutulan ve geçtiğimiz haftalarda yapılan hain saldırı sonucu teröristler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Başçavuş Semih Özbey’in adı, memleketi Malatya’daki kütüphanede yaşatılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi'ndeki okula yapılan kütüphaneye şehit Semih Özbey’in ismi verildi.
Yapılan törende konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ramazan Özcan şehide Allah’tan rahmet dileyerek, “Geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit düşen Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Astsubay Semih Özbey’e olan vefa borcumuzu ödemek adına bu okula yapılan kütüphaneye şehidimizin ismini verme gereği duyduk. Daha önce kütüphanemize TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ismi verilecekti ama Semih Özbey kardeşimiz şehit olunca buraya şehidimizin isminin verilmesinin daha elzem olduğu kararına vardık” dedi.
Özcan, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin kütüphaneye olan ihtiyaçlarından da bahsederek, “Pandemi sürecinde en çok sıkıntı eğitimde yaşandı. Özellikle sivil toplum kuruluşlarından ricamız Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçip uzaktan eğitim konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize yardımcı olmaları ve sıkıntılarını gidermek adına destekte bulunmalarıdır” şeklinde konuştu.

Şehidin kardeşinden teşekkür
Şehidin kardeşi Beyza Özbey de ağabeyinin ismini hep yaşatacaklarını belirterek “Kütüphanede her bir çocuğa bir kelime öğretilse ve ağabeyime bir dua okunsa bu bize yeter” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise çok duygusal bir gün yaşadıklarını ifade ederek, şehidin isminin bundan sonra kütüphanede yaşatılacağını söyledi.

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