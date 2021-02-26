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İhracatta kayısı önde

İHA

İhracatta kayısı önde

Malatya’dan gerçekleştirilen ihracatın büyük bölümü kuru kayısı olarak kayıtlara geçti.
TRB1 olarak adlandırılan Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) bünyesindeki, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin geçtiğimiz Ocak ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. TRB1 olarak adlandırılan iller arasında en az ithalat yapan il’in Bingöl olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayının ihracat ve ithalat rakamlarına göre, Malatya’da ihracat 27,26 milyon dolar, ithalat 9,50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da ihracat 15,95 milyon dolar, ithalat 1,03 milyon dolar oldu. Bingöl’de ihracat 225 bin dolar, ithalat bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’de ihracat 92 bin dolar, ithalat ise 16 bin dolar oldu.
Malatya’da kayısı ön planda
Malatya’dan gerçekleştirilen ihracatın büyük bölümü kuru kayısı olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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