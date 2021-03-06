Battalgazi Belediyesi’ne bağlı müzeler ziyarete açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi ve Poyraz Konağı Mahalle Yaşam Müzesi, normalleşme süreci kapsamında kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. Ziyaretçiler, maske ve mesafe kurallarına uygun haftanın 6 günü 09.0018.00 saatleri arasında müzeleri gezilebilecek.

Battalgazi Belediyesi, Covid19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Büyük Mustafa Paşa mahallesindeki Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi ve Eskimalatya mahallesindeki Poyraz Konağı Yaşam Müzesi’ni, normalleşme süreci kapsamında tedbirler eşliğinde kapılarını yeniden ziyarete açtı. Pandemi kuralları kapsamında ziyarette bulunmak isteyen vatandaşlar, Pazartesi günü dışında hafta altı günü 09.0018.00 saatleri arasında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müzeleri ücretsiz olarak gezebilecek. Ziyaretçiler, müzeye girişte ateş ölçümü yapılarak alınacak.



Ziyaretçilerden müzelere büyük övgü

Pandemi tedbirleri çerçevesinde Tarihi Tahtalı Hamam Müzesinin ilk ziyaretçileri olan emekli öğretmen Ali Rıza Erdoğan ve Makbule Erdoğan çifti, “Öncelikle ben tarihe çok meraklı bir insanım. Bu binanın metruk halini gördüğüm zaman içim parçalanırdı, üzülürdüm. Restore edilip müzeye dönüştüreceklerini duyduğum zaman çok ama çok sevindim. Bana milli piyangoda ikramiye çıksa inanın bu kadar sevinmezdim. Bu büyük eserin ayağa kalkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burası tarihi bir yer. Birçok gencimiz belki de burayı hiç görmemiştir ama bizden sonraki nesil burayı görecek. O kadar güzel dizayn edilmiş ki, hayran kalmamak elde değil. Şimdi ziyaret edince, eski hatıralar gözümde canlandı. Eskiden bu hamamda hanımlar günü düzenlenirdi. Çok güzel günlerdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye de çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka ziyaretçi Vahap İlter isimli vatandaş ise, “Tarihi hamam müzesi çok güzel olmuş. Uzun zamandan merak ettiğim bir yerdi. Ziyaret bugüne kısmet oldu. Eski haliyle kıyasladığımız zaman çok farklı ve güzel olmuş. Şimdi burayı gezerken eski hatıralar canlanıyor gözümde. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Güder: “Müzeler, şehirler için önemli zenginliklerdir”

Battalgazi’yi hizmetleriyle, daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Müzeler, şehirler için önemli zenginliklerdir. Müzecilik çalışmaları ülkemizde çok eski dönemlerde başlamıştır. Sanat, bilim, tarih ve kültür ile ilgili eserlerin halka gösterilmesi, tanıtılması için toplanıp sergilendiği müzeler, eski eser, belge, anıt ve kalıntılardan oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda insanoğlunun inanç, yaşayış ve yetenekleri hakkında bilgi veren müzelerimiz, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza, geleceğimize yön vermemizde yardımcı olurlar. Mazimizin değerlerine ve kültürel mirasına sahip çıkmalıyız. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’miz, tarihi zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Ülkemize gelen turistlerin çoğunluğu ilçemizdeki tarihi yerleri gezip görmektedir. İlçemizde birçok tarihi mekanlarımızın yanı sıra iki müzemiz vardır. Pandemi nedeniyle kapalı olan müzelerimizi, normalleşme süreci kapsamında ziyaretçilere yeniden açtık. Pandemi tedbirleri doğrultusunda ziyaretçilerimiz, müzelerimizi gezecekler” diye konuştu.

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