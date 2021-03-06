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Yeni Malatyaspor mağlubiyeti taraftarı sokağa döktü Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

İHA

Yeni Malatyaspor mağlubiyeti taraftarı sokağa döktü Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

Süper Lig’de deplasmanda Denizlispor’a 32 yenilen Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat devam ederken maç sonu kent meydanında toplanan bir grup taraftar yönetimi istifaya çağırdı.
Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, öne geçtiği maçta 32 mağlup ayrılarak galibiyet özlemini 8 haftaya çıkardı. Aldığı mağlubiyet ile düşme potasına daha da yaklaşan Yeni Malatyaspor’da alınan yenilgi sonrası taraftarlarda sokağa döküldü.
Maçın ardından eski belediye meydanındaki Yeni Malatyaspor Store önünde toplanan taraftarlar Başkan Adil Gevrek ve yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar ‘Adil Gevrek paralar nerede’ sloganı atarak takımın kötü gidişatından sorumlu tutukları yönetimin istifa etmesini istediler.
Yeni Malatyaspor’un kötü yönetim nedeniyle bu yıl küme düşme tehlikesi yaşadığını ifade eden taraftarlar, uzun süre tezahürat yaparak Başkan Gevrek ve yönetimini istifaya çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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