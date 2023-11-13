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        Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:52
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        Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Hasanbey, Bostanbaşı ve Karakavak mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

        Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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