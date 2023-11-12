Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Durmuş Bağcı yönetimindeki 44 DN 374 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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