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        Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:37
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        Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Durmuş Bağcı yönetimindeki 44 DN 374 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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