Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 47 parça sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-07 12:50:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.