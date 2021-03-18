Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



MALATYA, (DHA)MALATYA'da husumetli iki arasında çıkan silahlı kavgada, Emrah Dalkılıç (40) öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin ikinci katında karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Dalkılıç, arkadaşı Mehmet D. ile Emre B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Dalkılıç ve 2 arkadaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Emrah Dalkılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-18 08:27:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.