Rektör Kızılay’dan başarılı öğrenciye tebrik

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Genç İletişimciler Yarışması’nda 3’üncülük ödülü alan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Habibe Ödemiş’i tebrik etti.

31’inci Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda 3’üncülük ödülü alan Malatya İnönü Üniversitesi Habibe Ödemiş ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette “Televizyon Haberi” dalında ödüle layık görülen “Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti” isimli çalışma hakkında bilgi alan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaktın’ı ve İletişim Fakültesi öğrencisi Habibe Ödemiş’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Rektör Kızılay, bu tür başarıların önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ulusal alanda alınan bu ödül gerçekten çok önemli ve büyük bir başarıdır. Bu ödül çalışmalarınızın ve başarınızın bir kanıtıdır. Hocalarımızı seni yetiştirdiği için tebrik ederim. Üniversitemiz bünyesinde yer alan İnühaber Merkezi sayesinde sahada pratik yapma imkânı buldunuz. İnönü Üniversitesi’nde böyle bir uygulama birimine sahip olmamız öğrencilerimiz için güzel bir imkân. İnühaber Merkezi üniversitemiz içerisinde yer alan bütün etkinliklerin haberlerinin yapıldığı bir birimdir. Bunun yanı sıra İletişim Fakültemizde Radyo Kampüs, Stüdyo, Kampüs Ajans gibi uygulama birimleri de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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