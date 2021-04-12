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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut’tan Ramazan Ayı mesajı

İHA

Rektör Karabulut’tan Ramazan Ayı mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Ayı mesajında, Ramazan Ayı’nın iyi değerlendirilmesini önerdi.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımladı.
Karabulut mesajında, “Birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun en sıcak bir şekilde hissedildiği bir Ramazan Ayı’na daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Bu mukaddes ayda, insanı insan yapan değerler yoğun biçimde paylaşılır. Ramazan ayı, insanları kaygılardan uzaklaştırmakta, toplumsal yaşamda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Ramazan Ayı; kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıkartılması, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi ve güçlü bir şekilde ileriye taşınması için de bir fırsattır” ifadelerini kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunulan bu zor günlerden bir an önce kurtulmak için bu mübarek ayda duaların eksik edilmemesini isteyen Karabulut, “Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Korona virüs hastalığının bulaşmasını önleyen veya tedavi eden herhangi bir yiyecek ya da içecek olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bu anlamda Ramazan Ayı’nda sağlıklı, dengeli beslenme ve aşılama süreci ile vücut direncimizi arttırıp bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, hem bedenen hem de ruhen temizlenerek bu süreçten çok daha güçlü olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bu bakımdan, aynı zamanda bir iyilik, merhamet, şefkat ve hayırseverlik zamanı olan Ramazan ayının en mükemmel biçimde ihya edileceğine inanıyorum. Maddî ve manevî bakımdan şifa bulmuş olarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramı’nda buluşabilme, sarılabilme ve hasret giderebilmeyi, daha da önemlisi insanlıkça bu zor dönemi geride bırakmış olabilmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Karabulut'un mesajının son bölümünde ise, "Mukaddes kitabımızda “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilen Kadir Gecesini içerisinde barından bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını, İslâm âlemine ve dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazanı Şerif’in, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan ayına kavuşabilmiş olmanın heyecanının Ramazan Bayramı sevinciyle taçlanmasını diliyor, Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu coğrafyamızın bütün afet ve kötülüklerden uzak olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" denildi.

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