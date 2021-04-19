Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı

Malatya'nın yediden yetmişe herkesin sevdiği "Mersedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı, ölümünün birinci yıldönümünde fotoğraf sergisi ile anıldı.
18 Nisan 2020 tarihinde 36 yaşında KOAH hastalığından vefat eden Mersedes Kadir’in anısına, doğduğu ve yaşadığı Tecde Mahallesinin Muhtarı Ali Yiğit tarafından Soykan Parkı’nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergi hakkında bilgi veren Tecde Mahallesi Muhtar Ali Yiğit, “Mersedes Kaderimizin birinci ölüm yıldönümü. Malatya halkı, Mersedes Kadir’i hatırlasın diye böyle bir dergi açtık. Malatya halkı Mersedes Kadir’i unutmadı. Halkımız Kadir’i unutmadığını sosyal medyada vefatının yıldönümünde gerçekten büyük bir vefa örneği gösterdiler” dedi.
Yiğit, belediyelerin de üzerlerine düşeni yaptığını vurgulayarak, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik eğitim çocuk parkına Mersedes Kadir’in ismini verdi. Yeşilyurt Belediyesi, Kadir’in doğdu sokağa ismini verdi. Mercedes bayisi ise Mercedes’e benzer bir mezar yaptırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi evinin onarımı tamamen yaptı. Bizde istedik ki ölüm yıldönümü sebebiyle Malatya'nın merkezi Soykan Parkı’nda Mersedes Kadir'in fotoğraflarını sergileyelim, insanız Mersedes Kadir’i tekrar hatırlasın diye düşündük” şeklinde konuştu.
Yiğit, kendisinin kaleme aldığı Mersedes Kadir’in hayatını anlatan kitabın satışının da devam ettiğini ifade ederek, 'Mersedes Kadir’in hayatını anlatan kitabı geçen yıl yazmıştım. İkinci baskı bitti 3. baskı yaptık. Elimizde az kitap kaldı. Burada bu kitapların satışını yapıyoruz. Gelirin tümünü Kadir’in ailesine bağış layacağım. Sergi ile beraber kitap satışını da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz”
YEREL HABERLER Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: ...
Jandarmadan pitbull operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan pitbull operasyonu
Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
YEREL HABERLER Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
Genç savcı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Genç savcı koronaya yenik düştü
Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ilgili konuştu AK Partili Tüfenkci : “Salgın sürecinde çiftçileri rahatlatacak bir gelişme”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ...
Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü yapıldı Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Bulutlu’daki evlerin teslimi için gün sayıyoruz”
YEREL HABERLER Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü ...
Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları inceledi Çınar, “İlçemiz, mevsimlik çiçeklerle daha güzel, daha renkli olacak”
YEREL HABERLER Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları ...
Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
YEREL HABERLER Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
Çiftlik caddesi yeşillendirildi
YEREL HABERLER Çiftlik caddesi yeşillendirildi
Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek bir il”
YEREL HABERLER Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek ...
Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini ...
İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını ...
Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: ...
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını ...
112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimi
YEREL HABERLER 112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimi