Leylek ailesi, Zeliha teyzeye 15 yıldır komşuluk yapıyor Evinin önündeki elektrik direğine yuva yapan leyleklerle 15 yıldır komşuluk yapıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Şahin, evinin önünde bulunan elektrik direğine yuva yapan leylek ailesiyle 15 yıldır komşuluk yapıyor.

Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Şahin’in evinin önünde bulunan elektrik direğine yaklaşık 15 yıl önce leylek ailesi yuva yaptı. Leylek ailesi, Şahin’in evinin önünde bulunan yuvaya yıllardır aralıksız geliyor. Şahin, her yıl Mart ayında leylek ailesinin gelmesini heyecanla bekliyor.



“Bağırıp, ses ediyorlar biz geldiklerini anlıyoruz”

Zeliha Şahin, leylek ailesinin komşuluğundan memnun olduğunu belirterek vatandaşların leyleklerin fotoğrafını çektiğini söyledi. Şahin, “Burası Boran Mahallesi. Bu leylekler 15 yıldan fazla süredir buradalar. Güzün gidiyorlar, baharda Mart dedi mi geliyorlar. Yuvaları evin tam önünde. Direğe elektrik verdiler, telefon ettik. Gelip gizli kablo çektiler. Kendileri kendilerine bakıyorlar, biz bir şey yapmıyoruz. Gidip bir şeyler topluyorlar, her şeyi yuvaya atıyorlar. Bu yuva yıkılsa bir kamyon malzeme çıkar. Komşularımız çok güzel, bize bir şey yapmıyorlar. Gittikleri zaman özlüyoruz, geldikleri zaman da seviniyoruz. Bağırıp, ses ediyorlar biz geldiklerini anlıyoruz. Giden, gelen fotoğrafını çekiyor. Leyleklere isim vermedik” dedi.

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