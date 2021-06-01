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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de asfaltsız yol kalmıyor

İHA

Battalgazi’de asfaltsız yol kalmıyor

Battalgazi Belediyesi, Tandoğan Mahallesi’nin yıllardır süren sıcak asfalt hayalini yaptığı çalışmalarla gerçeğe dönüştürdü. Mahalledeki 11 sokakta toplam 3 bin metrelik sıcak asfalt serimi, kaldırım ve kilit taş çalışmalarının startını verildi.
‘Yol medeniyettir, Yol hayattır’ mottosuyla hareket eden ve hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tandoğan Mahallesi’nde bulunan 11 sokakta, kaldırım, kilit taş ve sıcak asfalt serimi çalışmalarının startını verdi.
Eylül, Ateşpare, Bektaşi, Ata, Aynalı, Altın, Nasihat, Hayat , Bibi, Millet ve Vuslat sokaklarının yıllardır süren sıcak asfalt hayalini gerçeğe dönüştüren ekipler, çalışmalar sonunda toplam 3 bin metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. İlçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla yoğun mesai ortaya koyan ekiplerin bu çalışması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Başkan Güder’e teşekkür
Uzun zamandır özlemini duydukları sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Ercan isimli vatandaş, “30 yıldır bu mahallede oturuyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Battalgazi Belediyemiz mahallemize güzel bir hizmetler yapıyor. Önceki asfaltımız çok yıpranmıştı ve yeni bir asfaltın dökülmesi gerekiyordu. Yıllar sonra mahallemiz sıcak asfalt ile buluştu. Çalışmalarından memnunuz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” derken, mahalle sakinlerinden Ahmet Karadağ isimli bir başka vatandaş ise, “Yaklaşık 40 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum. Şuan Battalgazi Belediyemiz tarafından sokaklarımız asfaltlanıyor. Önceden yamalı ve yıpranmış asfaltlarımız vardı. Mahallemiz toz toprak içindeydi. Osman Güder başkanımız, ilçe için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Böyle bir başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Böyle hizmetleri takdir etmek gerekir”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede güzel hizmetlere imza attığını ve yapılan hizmetleri takdir etmek gerektiğinin altını çizen Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp ise, “Battalgazi Belediyemiz çalışıyor. Dur durak bilmiyor. Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Mahallemizin asfaltı neredeyse 4050 yıllık bir asfalttı. Kullanılamaz haldeydi. Durumu Başkanımız Osman Güder ile paylaştık ve talimatıyla 1112 sokağımızda çalışmalar başlatıldı. Pandemiye ve sıkıntılara rağmen Battalgazi Belediyemiz çalışıyor. Böyle çalışmaları takdir etmek gerekir. Şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bizler kendisinden memnunuz” diye konuştu.

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