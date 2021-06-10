Malatya'da yılanların çiftleşme dansı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal Doğu Mahallesi'nde çiftçiler kayısı bahçesinde çalıştıkları sırada yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı. Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-10 18:47:17



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