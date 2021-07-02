Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona erdi

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Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Otobüs Taşıma A. Ş (MOTAŞ) tarafından belediye otobüs duraklarına asılan yazıda, “1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarımızın ücretsiz ulaşım hakları sona ermiştir. Önemle duyurulur” denildi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre, 31 Aralık itibariyle sona eriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla süre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

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