Doğanşehir yeni kütüphanesine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir yeni kütüphanesine kavuştu

İHA

Doğanşehir yeni kütüphanesine kavuştu

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde farklı mimariyle inşa edilen yeni Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.
Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından projelendirilen, Doğu Anadolu Proje (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanıp destek verilen, Doğanşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 150 metrekare alan üzerine inşa edilen Doğanşehir Halk Kütüphanesi'nin hizmete açılmasıyla ilçede önemli bir eksiklik giderildi.
Açılışa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Kültür Müdürü Çetin Şişman, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, daire amirleri, müdürler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Doğanşehir ‘de 1986 yılında 850 kitap 2 görevli ve 55 metrekare alanda kurulan Doğanşehir Halk Kütüphanesi Belediye Pasajında, Belediyeye ait binada hizmetini sürdürmekteydi. Doğanşehir Halk Kütüphanesi, hem gürültü hem de konum olarak öğrencilerin rahat çalışacağı bir ortam sağlamıyordu. Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu Proje Kalkınma İdaresi Başkanlığından projelendirerek son derece güzel bir eser ortaya çıktı. Proje Belediye ve iş insanlarının da katkısıyla bitirildi.
Konumu ve mimarisi olarak bölgede ilk olan Doğanşehir Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, öğrenciler ve vatandaşların bu nezih ortamda rahatça kitap okuyabilecekleri bu güzel eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali Aydın Baruş, kitapların önemine değinerek, “Her şey okumakla başlar ve okumakla devam eder. Hayal kurmak için okumak gerekir. Benim de geleceğe ilişkin hayallerim okumakla başladı. Daha ilkokul yıllarında bu okuma sevdasına düşünce bu yaşa kadar bu sevda beni bırakmadı. Sevgili çocuklarımız sizlere tavsiyemiz okumayı bırakmayın. Her zaman yanınızda daima bir kitap olsun ve hayallerinizi daima diri tutsun. Çünkü hayalleriniz ne kadar büyük olursa geleceğiniz de o kadar parlak olur. Sevgili velilerimiz siz de çocuklarımızı lütfen okumaya teşvik edin. Birlikte olduğunuz her akşam mutlaka birlikte kitap okuyun ki sizin hayalleriniz çocuklarınızın hayallerine yetişebilsin, onları anlayabilesiniz” dedi.
Vali Baruş konuşmasından sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi. Baruş, kütüphanenin ilk kitabını okudu. Baruş, öğrencilere kitaplar dağıttı ve kitapları imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta belediye personeli aşılanıyor Çınar: “Sağlığımızı riske atmayalım, aşı olalım”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta belediye personeli aşılanıyor Çınar: ...
Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme ...
Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
15 Temmuz ihaneti anlatıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz ihaneti anlatıldı
Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz mesajı
Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’i transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’i transfer etti
Seydi Güşen güven tazeledi
YEREL HABERLER Seydi Güşen güven tazeledi
Başkan Koca’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Koca’dan 15 Temmuz mesajı
Han’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Han’dan 15 Temmuz mesajı
Bülbüloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı
YEREL HABERLER Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı
Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Çınar, down sendromlu çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, down sendromlu çocukları ağırladı
Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi
YEREL HABERLER Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi
Özcan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan 15 Temmuz mesajı
Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor
AK Partili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı “Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı “Bizlere ...
15 Temmuz Sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Sergisi açıldı