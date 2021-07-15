Malatya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütü aleyhine sloganlar atarak meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerine arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları ile caddelerin kapatıldığı etkinlikte Kur'an okunup, şehitler için dua edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından etkinlik, şiir okunması ve mehteran takımının verdiği konserle devam etti.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-15 23:14:16



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