Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı bilgilendirme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu havuz, gölet ve barajlarda alıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla boğulma vakalarında da artış yaşanıyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyararak, broşürlerle bilgilendirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.