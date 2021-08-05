Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş'ı transfer etti 

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Yeni Malatyaspor, TFF 2´nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-05 14:50:31



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