Malatya'da 1 kilo esrar ele geçirildi

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Malatya’da, yasa dışı kenevir ekenlere izin verilmeyerek, Jandarma tarafından 1 kilo 210 gram kubar esrar ve 145 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı duyumu alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan arama neticesinde, 1 kilo 210 gram kubar esrar ve 145 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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