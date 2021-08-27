Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı İki apartmanın ortasındaki çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Malatya’da iki apartmanın arasında bulunan çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alevler apartmanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi, Başharık Mahallesi Deva Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman arasındaki çardak bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, apartmanların dış cephelerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çardak kullanılmaz hale gelirken, iki apartmanın dış cephelerinde maddi hasar ve bir iş yerinin iki kliması kullanılmaz hale geldi.



“Büyük bir faciadan dönüldü”

Alevlerin apartmanlara sıçramamasıyla faciadan dönüldüğünü dile getiren Osman Aslan, “Binaların arasındaki çardak yanmış. Kasten mi yaktılar, elektrik kontağından çıktı mı bilmiyoruz. Binanın tamamı yanabilirdi, iki blok bina yanında iş yeri filan var. LPGL’li araçlar çok yakındaydı, büyük bir faciadan dönüldü. Çok şükür” dedi.



Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlattı.

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