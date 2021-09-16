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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan ailesinden Malatya’ya 24 derslikli okul

İHA

Erdoğan ailesinden Malatya’ya 24 derslikli okul

Malatyalı hayırsever iş adamı Mesut Erdoğan tarafından Malatya’da yaptırılacak olan 24 derslikli ortaokul için Malatya Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi.
Erdoğan ailesinin merhum annesi ve babasının adını taşıyacak olan Nermin Mesut Erdoğan Ortaokulu için yer teslimin ardından, protokol imzaları Malatya Valiliğinde atıldı. Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve Erdoğan ailesi katıldı.
Törende konuşan Vali, Aydın Baruş, Erdoğan ailesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, 24 Ocak depreminin ardından Malatya’da tamamlanmış ve inşa aşamasında toplam 71 okul olduğunu ve bunların 16’sının Malatyalı iş adamları tarafından yapıldığını hatırlatarak, “24 Ocak 2020’de yaşanan depremin ardından okullarımızda yoğun bir yenileme, yeniden inşa ve güçlendirme çalışmalarına başladık. Bu süreç içerisinde birçok okulumuzun inşasını bitirdik. Halen deprem riski nedeniyle yıktığımız okullarımızın yerine yeni okul yapma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an gerek proje aşamasında olup, gerek ihale süreci tamamlanmış inşa aşamasında olan 71 okulumuz var. Bu 71 okulumuzdan gururla söylüyorum 16 okulumuz hayırseverlerimiz tarafından inşa ediliyor” dedi.

“Malatya insanı memleketine vefa borcunu her daim ödemiştir”
Malatyalı iş insanlarının memleketine vefa borcunu her daim ödediğine dikkat çeken Vali Baruş, “Malatyalı olup iş dünyasına adım atmış İstanbul ve diğer şehirlerde yaşamını sürdüren insanlarımız Malatyalı olduklarını hiçbir zaman unutmuyorlar. Malatya insanına, Malatya’nın çocuklarına vefa borçlarını ödemek için bu hayır işlerini gerçekleştiriyorlar. Bugün de bu hayırseverlik örneklerinden birini sizlere takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum. Erdoğan ailesi Anne ve Babaları adına inşallah Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde 24 derslikli bir ortaokul binası inşa edecekler. Bu okul inşaatı tamamlandıktan sonra da okulumuza Nermin ve Mesut Erdoğan ismi verilecek. Anne ve babalarının isimleri çocuklarımızın hafızasında, Malatyalıların hafızasında yaşamaya devam edecek. İnsanın kazandığından muhtaçlara yardım ayırması, başkalarını düşünmesi çok büyük bir erdemdir. Helal kazancınızdan başkalarının ihtiyaçlarına pay ayırabiliyorsanız ve bu kazancınızı toplum ile paylaşabiliyorsanız gerçekten toplumun önünde örnek gösterilmeye layık insanlarsınız demektir. Bu erdemi çocuklarımız için geleceğimiz için kullanılması çok önemli bir konu. Bu anlamda Şenol Erdoğan beye, Mehmet Erdoğan beye ve diğer aile fertlerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokol kapsamında yapılacak okulumuz kısa zamanda tamamlanıp Malatya çocuklarının, Malatya öğrencilerinin hizmetine sunulur. Biz de Malatya olarak ikili eğitimden tekli eğitime geçmiş oluruz. Özellikle Battalgazi Bölgemizde yoğunluktan dolayı sınıflı mevcutlarımız artıyor. Bu artışların önüne geçmek çocuklarımızın daha ferah bir ortamda eğitim alması için bu yeni okul inşaatlarını hızla yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün protokolünü imzaladığımız okul bölgeye bir rahatlık kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Malatya’ya daha güzel hizmetler yapmak istiyoruz”
Malatyalı iş adamı Şenol Erdoğan ise ilerleyen zamanlarda Malatya’ya daha güzel hizmetler yapmayı arzu ettiklerini belirterek, “Valimiz Aydın Baruş ’a, Milletvekilimiz hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ve Milli eğitim Müdürümüz Battal Kanbay ’a bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah nasip etti bunu yaptık. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapmayı da arzu ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İyi evlat örneğini insana yatırım yaparak gösterdiler”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise iyi evlat örneğinin en güzelini gösterdikleri için Erdoğan ailesine teşekkür ederek, “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım hem ülkemizin geleceğine, hem de istikbalime yapılan yatırımdır. Bu anlamda Erdoğan ailesi anne ve babalarının adına güzel bir hayır işlediler. 24 derslikli bir okulu Malatya’ya yapmayı planlamışlar. Sadaka i cariye iyi bir evlat, hayırlı bir iş ve iyi bir keşif şeklindeki ifade okul binasını da içerisine alan ve orada güzel insanların yetişmesiyle her yetişen insanın memleketine, ailesine sunmuş olduğu hayırlı hizmetle sadaka i cariye sıfatı içerisinde rahmetli babanızın ve annenizin hanesine ve sizlerin hanesine yazılacaktır. Hz. Ali’nin dediği gibi “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” anlayışı içerisinde burada binlerce çocuklarımıza, binlerce bilgiler öğretilecek. Bu bilgilerle hem kendilerine, hem ailelerine, hem de içerisinde yaşadığı topluma ve insanlığa ileriki aşamada güzel hizmetler sunacaklardır. İyi evlat örneğinin en güzelini gösterdikleri için, hayırlı bir hizmet yaptıkları için ve en güzel hayrı tercih ettikleri için Erdoğan Ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeşilyurt’un tercih edilmesi bizleri mutlu etti”
Okul için Yeşilyurt ilçesinin tercih edilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Erdoğan ailesine minnettar olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Erdoğan Ailesinin bu hayırlı işinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Maneviyatı yüksek bir durum. Ayrıca Yeşilyurt İlçemizin tercih edilmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Çünkü şehrimizin son yıllarda en fazla nüfusu artan ilçesi Yeşilyurt. Sürekli okul ihtiyacı var. Malatya’da yapılan okulların büyük bir kısmı Yeşilyurt İlçemize yapılıyor olmasına rağmen ihtiyaç devam diyor. Hayırsever işadamlarımızın annesine ve babasına onun hatırasını ve ismini yâd edip yaşatmak için hayırlı işlerde bulunanlara ihtiyacımız var. İlçemizde okulların yapımında elimizden gelen ne varsa, arsa tahsisi ve diğer imar işlerinde Belediye olarak desteklerimizi sağlıyoruz. Ben Erdoğan ailesine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah onların Sadakai cariyesi ile birçok gencimiz yetişir ve duaları da onlara kefalet olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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