TÖTM'de Dermatokozmetoloji Ünitesi törenle açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) hizmete giren Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Şener ile Dermatoloji Bölümü akademik personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin öneminden söz ederek, “Cildiye Bölümümüz bünyesinde Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin açılışını yapıyoruz. Bu ünitede kozmetik müdahalelerin yapılacağı dört önemli cihaz bulunmaktadır. Burada hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için var olan cihazlarımızın bir kısmını yeniledik bir kısmını da bünyemize yeni ekledik. Ünitemiz bünyesinde çalışacak doktor arkadaşlarımıza ve onların gözetiminde işlemler gerçekleştirecek hemşire arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Cildiye bölümümüzün yeni ünitesinin hayırlı olmasını ve hastalarımızın şifa bulmasını temenni ediyorum” dedi.

Kızılay, Dermatokozmetoloji Ünitesi’nin yapımında emeği geçen Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur’a ve Dermatoloji Ana Bilim Dalı akademik ve idari personeline teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dermatolog Prof. Dr. Serpil Şener de, ünite bünyesinde gerçekleştirilecek işlemler hakkında bilgi vererek, “Kliniğimiz aslında yedi yıldır hizmet vermekteydi. Kozmetoloji ünitemizi yeni nesil cihazlarla büyüttük ve zenginleştirdik. Kliniğimizde cilt bakım cihazlarımız ve lazer cihazlarımız mevcut. Bu cihazlarla leke, çeşitli akne ve yaşlanma karşıtı tedaviler uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihal Altunışık, gerçekleştirilen işlemlerin uzman doktorlar kontrolünde yapılacağını belirterek, bu özelliğinden dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi Dermatokozmetoloji Ünitesinin diğer hastanelerdeki ünitelerden ayrıldığının altını çizdi.

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