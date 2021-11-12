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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabet oranı en yüksek il Malatya

İHA

Diyabet oranı en yüksek il Malatya

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin, Türkiye geneli yüzde 13 olan diyabet oranı, Malatya’da yüzde 21 olduğunu ve Malatya’nın Türkiye’de en fazla diyabet hastası olan il olduğunu belirtti.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrin Uzmanı olan Lezzan Keskin, hareket ve beslenmenin önemine değinerek, “Doğru bir diyet iyi bir egzersiz, sporu hayatımızın merkezi haline getirdiğimiz zaman diyabet bizden son derece uzak olacaktır” dedi.
Keskin, diyabetin vücuttaki kan damarlarında yükselen kan şekeri ile seyreden bir hastalık olduğunu belirterek, “Normalde yemek yedikten sonra kan şekeriniz insülin denen hormonla birlikte düşmeye başlar ve insülin hormonu pankreastan salgılanır. Bazı durumlarda pankreastan hiç insülin salgılanmaması ya da salgılandığı halde yeterince kan şekerini düşürememesine bağlı olarak kan şekeri yükselmeye devam eder. Buna bağlı olarak da diyabet dediğimiz şeker hastalığı ortaya çıkar. Normalde açlık kan şekerinin 100 mg desilitrenin altında tokluk kan şekerinin yani yemekten ikinci saat sonrasında 140 mg dlt altında olması isteriz. Günün herhangi bir saati kan şekeri 200 mg dlt üzerindeyse ya da açlık 100’ü tokluk da 140 mg dlt üzerindeyse şeker hastalığı vardır deriz” şeklinde konuştu.
“Diyaliz merkezlerinde yatan hastaların yüzde 7580 kadarı diyabet hastası”
Diyabet hastalığı kanda şeker yükseldiği zaman birçok hastalığa yol açacağını ifade eden Keskin, “ Şeker hastalığı kanda şeker yükseldiği zaman dolaştığı damarla birlikte ulaştığı her noktada, beyin, göz, kalp, sinir sistemi, böbreklere etkiler ve vücudun tüm hücreleri şekerle beslendiği için yüksek kan şekeri bu hücreler için artık önemli bir gıda enerji kaynağı olmaktan ziyade zararlı bir hale dönüşüyor. Hücre düzeyinde başlayan bu zararlı etki yavaş yavaş büyüyerek tüm sistemleri etkilemeye başlar. Gözlerde görme problemi körlük, damar sertliği, yüksek tansiyon kalp krizi yapar. Böbrekleri etkiler diyalize girer insanlar. Şimdi diyaliz merkezlerine gidip baktığınız zaman burada yatan hastaların yaklaşık olarak yüzde 7580 kadarının diyabet hastası olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla diyabet hastalığını çok daha erken evrelerde yakalayıp, uygun diyet ve egzersizle birlikte doğru tedaviyi verdiğimiz zaman ve kişi doğru kontrolleri takip ettiği zaman sonuçları son derece iyi olmakta” ifadelerini kullandı..
Diyabetin, obeziteyle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Keskin, “Diyabet, obeziteyle son derece yakın ilişkili bir hastalık kişi kilo aldıkça eğer tip 2 diyabet dediğimiz durumda diyabet şansı çok yüksek olur. Beraberinde genetik miras anneden veya babadan diyabete yatkınlık genleri veya diyabeti varsa aldığı bu genlerle birlikte gelecekte diyabet olmayı artıyor. Kişinin hem anne ve babadan gelen genetik mirası ya da obezitesi nedeniyle şeker hastalığına yakalanma riski son derece yüksek” dedi.
“ Malatya, Türkiye’nin en yüksek diyabet oranına sahip”
Türkiye’de en fazla diyabet oranının Malatya’da olduğunu ifaden eden Keskin, “Ülkemizde son yapılan çalışmalarda diyabet oranının yüzde 13’lerde olduğu görülmüştür. Malatya bu konuda maalesef bir numara yüzde 21 ile Türkiye’nin en yüksek diyabet oranına sahip. Sebebi ise gelişen teknoloji insan hayatında bazı kolaylıklar yanında kişilerin daha sakin daha durağan bir hayata yönelmeleri. Hareketi azaltmak, ulaşımımızın kolaylığı, yürümeden uzaklaşmak bizi bu yola sevk ediyor. Hareket edelim, doğru beslenelim ve diyabetten uzak duralım. Dolayısıyla doğru bir diyet iyi bir egzersiz, sporu hayatımızın merkezi haline getirdiğimiz zaman diyabet bizden son derece uzak olacaktır” şeklinde konuştu.
“ Diyabet hastalığında, diyet, yürüyüş ve kontroller”
Covid pandemisinin diyabet hastalarını olumsuz etkilediğine değinen Keskin, “2 yıldır dünyanın gündeminde Covid var. Covid diyabet hastalarını olumsuz etkiledi. Hareket alanımız daraldığı için evlere hapsolduk. İkinci olarak da bağışıklık sistemimizi bozmayalım daha güçlü olalım diye beslenme konusunda biraz daha esnek hale geldik. Beslenmenin ve diyetin esnemesi ve hareketsizlik tüm insanları kilo almaya sevk ettiği gibi diyabet hastalarının kontrollerini zorlaştırdı. Covid hastaları için önerdiğimiz bazı ilaçlar içerdiği kortizondan dolayı kan şekerlerini yükseltti. Bizim diyabette diyet, yürüyüş ve beraberinde düzenli kontroller” diye konuştu.
Keskin, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla etkinliklerinin olduğunu ifade ederek, " 14 Kasım Diyabet Günü tüm diyabet hastalarımı 14 Kasım Pazar günü Malatyapark AVM’den hastanemize doğru 45 dakikalık bir yürüyüşümüz olacak tüm halkımızı yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

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