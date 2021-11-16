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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de özel çocuklara fotoğraf çekimi eğitimi

İHA

Battalgazi'de özel çocuklara fotoğraf çekimi eğitimi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından özel çocuklara yönelik ‘Hayata Gülümse’ projesi düzenlendi. Proje kapsamında özel çocuklara fotoğraf çekimi eğitimi verildi. Eğitim sonunda çocuklarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özel çocuklarımızın gönlümüzde özel yerleri var. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.
Battalgazi Belediyesi, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile beraber ‘Hayata Gülümse’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında özel çocuklara 3 günlük fotoğraf çekim eğitimi verildi. Özel çocuklara ilk olarak Engelsiz Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından çekim teknikleri konusu anlatıldı. Daha sonra çocuklar alana çıkarak uygulamalı olarak eğitimlerine devam etti. Özel çocuklar, Kervansaray, Poyraz Konağı ve Arslantepe’de fotoğraflar çekerken, kayısı bahçesinde de sonbaharın güzelliğini fotoğrafladı. Çocukların çektiği bu fotoğraf 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Malatya Park AVM içerisinde sergilenecek.

“Özel çocuklarımızın hayatına dokunabilmek bizim için önemli”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de eğitime katılan özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilçam Sosyal Tesislerinde çocuklarla buluşan Başkan Güder, özel çocuklarla yakından ilgilenirken, çekilen fotoğrafları inceledi. Başkan Güder, “Biz özel çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde de çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu çocuklarımızın sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Bunun için de ‘Hayata Gülümse’ projemizi gerçekleştirdik. Onların hayata bakışı, hayata bir fotoğraf karesinden bakması çok güzel ve önemli. Çocuklarımızın fotoğraflarını da inceledik. Güzel kareler yakalamışlar. Bu fotoğraflar hocalarımız tarafından değerlendirilecek ve seçilecek olan fotoğraflarla sergi yapacağız. Özel çocuklarımızın yeri bizde ayrı. Onların hayatlarına dokunmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çocuklarımızı seviyoruz ve onların yanındayız ” dedi.

“Özel bir proje hazırlanması çok güzel”
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk da “Battalgazi Belediyesi ve MAFSAD olarak Hayata Gülümse projesini gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında özel çocuklarımıza Ankara’dan gelen misafirlerimiz fotoğraf çekim eğitimi verdi. 3 gün boyunca çocuklar bol bol fotoğraf çekti ve 3 Aralık’ta da sergimizi gerçekleştireceğiz.” İfadelerini kullandı. Eğitimi veren Engelsiz Fotoğraf Derneği Üyesi Emin Ateş de, “Bu projeye katıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Engelsiz Fotoğraf Derneği olarak 2018’den bu yana özel çocuklarımızla çalışıyoruz. Bu tecrübeyi burada aktarmak istedik. Battalgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum bu projesi için. Bu proje çok önemli. Çünkü her bireyin bu toplumda bir yeri, bir katkısı ve bu hayata verdiği bir dokunuşu var. Bu çocuklarımızın da neler yapabileceğini göstermek adına güzel bir proje. 3 Aralık’ta güzel bir sergiyle bu projeyi sonlandıracağız. Salonda verdiğimiz eğitim sonunda çocuklarımıza makineleri verdik ve uygulamalı olarak da çocuklarımıza eğitim verdik” şeklinde konuştu.

“Hem öğrendik hem de eğlendik”
Eğitime katılan özel çocuklardan Ahmet Yusuf Timurtaş da “Fotoğraf çekmeyi öğrendim. Burada fotoğraflar aldım. Daha önce de babamla fotoğraflar çekiyordum. Burada da ağaç, çiçek, renkler fotoğrafı çektim” ifadelerini kullandı.
Bir diğer özel çocuk Serhat Arslan ise “Çiçekleri çektim, ağaçları, binaları çektim. Çok keyif aldım çekerken. Daha önce hiç fotoğraf çekmemiştim” şeklinde konuştu.
Özel çocuklardan Ahmet Karakuş da aldıkları eğitimin kendilerine katkı sağladığını ifade ede etti.
Aileler de çocuklarının evde sıkıldığını düzenlenen bu proje sayesinde çocukların hem güzel zaman geçirdiğini hem de fotoğraf çekmeyi öğrendiğini dile getirdi.

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