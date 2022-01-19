Malatya'da kar esareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kar esareti

İHA

Malatya'da kar esareti

Malatya’da yağan yoğun kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçe yolları ve 593 mahalle yolunun araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.
Malatya Valiliği tarafından kar yağışıyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 18 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle İlimizi diğer illere ve ilçelere bağlayan karayollarında ulaşımda sorunlar yaşanmakta olup Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettirilmektedir” ifadelerine yer verildi.
19 Ocak 2022 tarihi saat 11.00 itibarıyla Malatya ili genelinde DevletKarayollarındaki trafik durumu şöyle açıklandı:
"MalatyaElazığ Karayolu: Araç Trafiğine Açık MalatyaAdıyaman Karayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici türü araçlar hariç), MalatyaKayseriKarayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici türü araçlar hariç), MalatyaSivas Karayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici ve otobüs türü araçlar hariç). MalatyaPütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, MalatyaÇelikhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı. MalatyaSincik Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArguvanArapgir Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArguvanHekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, ArapgirDivriği Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, KuluncakHekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı. KuluncakDarende Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, DoğanyolPütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı.”
Malatya ili genelinde 593 mahalle yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Devlet ve İl Karayollarındaki karla mücadele çalışmaları Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 Ekipmanlı Kamyon ve 7 Greyder, Mahalle Yollarındaki karla mücadele çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 400 araçla devam ettirilmektedir. Pütürge ve Doğanyol İlçelerimizde 6 mahallede 518 aboneye elektrik verilememekte olup enerji sağlama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde içme suyu ve doğalgaz arzında bir sorun yaşanmamaktadır. Acil sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, 37 hastaya mahalle yolunun açılması suretiyle, 3 hastaya ise Paletli Ambulans vasıtasıyla müdahale edilmiştir. İlimiz genelinde yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan araç ve vatandaşımız bulunmamakta olup, çekici ve otobüs türü araçlara kapalı olan DevletKarayollarında bekleyen tır ve otobüs gibi araçlarda bekleyen sürücü ve vatandaşlarımıza İlçe Kaymakamlıkları tarafından su, yemek gibi acil ihtiyaçları için gerekli yardımlar yapılmaktadır."
Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının Malatya genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan uyarılarda, vatandaşların kapalı olan devlet ve il karayollarında araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe açık olduğu belirtilen yollarda ise zorunlu olmadıkça ve kar tipi lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkarmamaları, trafiğe çıkacak olan sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekici halat bulundurmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı
YEREL HABERLER İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı
Milletvekili Kahtalı'dan kütüphane açıklaması Kahtalı: "Kütüphanemiz bölgenin en büyük kütüphanesi olacak"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan kütüphane ...
Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü Körüklü yolcu otobüsünü yolcular iterek kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara ...
Malatya’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Malatya’da kar yağışı kartpostallık görüntüler ...
Karda yolda kalanlara kumanya ikramı
YEREL HABERLER Karda yolda kalanlara kumanya ikramı
Malatya’da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya’da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Sumudica'nın kırmızı kart görmesine kulüpten tepki
YEREL HABERLER Sumudica'nın kırmızı kart görmesine kulüpten tepki
Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi
YEREL HABERLER Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi
Malatya’da ulaşıma kar engeli
YEREL HABERLER Malatya’da ulaşıma kar engeli
Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Battalgazi’de karla mücadele çalışmaları
Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
Doğanşehir'de sokak hayvanlarını unutmadı Başkan Zelyurt: “Hayvanlar mal değil can’dır”
YEREL HABERLER Doğanşehir'de sokak hayvanlarını unutmadı Başkan ...
Malatya’da kar beraberinde kazaları getirdi
YEREL HABERLER Malatya’da kar beraberinde kazaları getirdi
JASAT suçlulara göz açtırmadı
YEREL HABERLER JASAT suçlulara göz açtırmadı
Malatya'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Malatya'da eğitime kar engeli
Malatya'da okullara 1 gün kar tatili
YEREL HABERLER Malatya'da okullara 1 gün kar tatili
Sadıkoğlu, basın mensupları bir araya geldi TSO Başkanından marka şehir çıkışı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, basın mensupları bir araya geldi TSO ...
İnönü Üniversitesi'nde 2 proje patent aldı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde 2 proje patent aldı
Jandarmadan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan şehit ailesine ziyaret
Telefon dolandırıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına operasyon
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam Malatya Büyükşehir Belediyesi 400 araç ve 850 personel karla mücadelede 7-24 hizmet verecek
YEREL HABERLER Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam Malatya ...
Çınar, gençlerle ‘Asr-ı Saadet’ etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Çınar, gençlerle ‘Asr-ı Saadet’ etkinliğinde buluştu
Başkan Güder’den depremzede gençlere müjde
YEREL HABERLER Başkan Güder’den depremzede gençlere müjde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.