Kuyumcular odası başkanından altın uyarısı

Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, altın fiyatlarında bir istikrarın oluştuğunu belirterek, vatandaşların altına yatırım yapabileceklerini söyledi.

Altın piyasasını değerlendiren Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, altın fiyatlarında bir istikrarın oluştuğunu belirterek, vatandaşların altına yatırım yapabileceklerini söyledi.

Pandemi ile birlikte altın fiyatlarında çok fazla oynama olduğunu kaydeden Özhüsrev, “ Geçen dönem dolardaki yükselişle birlikte altının gramı bin 70’e kadar çıkmıştı. Biz yılbaşından önce fiyatları 600 TL olarak görüyorduk. Yılbaşı gelmeden bin TL’ye çıktı.Bu çıkışta normal bir çıkış değildi. Daha sonra bu durum düzeldi. Altının ons fiyatı bin 790 dolar .Bizimde 22 ayar satışımızda 750 TL civarında fiyatlar normali buldu gibi tabi bir aksilik olmaz ise.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların altına yatırım yapabileceklerini söyleyen Özhüsrev,” Altın yatırımı her zaman iyidir. 2001’de altının gramı beş bin TL idi. 2022’de 800 bin TL oldu. Altın öyle bir şey ki bir ara duraklama olur gibi görünür ama birden piyasadaki fiyatları geçer. Bundan dolayı müşteri ve vatandaşlarımızı her zaman altın almalarını söylüyoruz” diye konuştu.

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