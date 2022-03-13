Malatya’da 8 ilçede eğitime kar engeli

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi

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