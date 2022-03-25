Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

Malatya’nın güney kesimlerindeki 7 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlere ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların Malatya’nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir) ilçelerinde kuvvetli(2150 kg/m2) sağanak, gök gürültülü sağanak ve 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor” denildi. 26 Mart Cumartesi günü saat 12.00 ile 27 Mart Pazar günü saat 08.00 arasında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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